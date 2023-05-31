Горизбирком намерен провести анализ формирования УИК

В пресс-службе Санкт-Петербургской избирательной комиссии ЗАКС.Ру сообщили, что планируют проанализировать работу территориальных комиссий по формированию участковых избиркомов. Это произойдет после получения всех решений ТИКов, уточнили в пресс-службе:

"В каждой территориальной избирательной комиссии и в каждом районе Санкт-Петербурга свои особенности, связанные с подготовкой и проведением выборов. После того как Санкт-Петербургской избирательной комиссией будут получены все решения ТИК, будет проведен соответствующий анализ и сделаны выводы о результатах проведенной ТИК работы".

В пресс-службе Горизбиркома заявили, что территориальные избиркомы выбирали членов УИК в соответствии с законом и методическими рекомендациям Центральной избирательной комиссии. Всего сформировано 1785 участковых комиссий на срок до 2028 года, уточнили в ведомстве.

Также в городской комиссии рассказали, что пока не смогли подтвердить информацию о давлении на кандидатов в участковые комиссии:

"В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию жалоб на эту тему не поступало. После публикации в СМИ мы оперативно пытались пресечь такие случаи и связывались с указанными организациями, но пока подтверждения эти сообщения не нашли".

Напомним, 30 мая территориальные избирательные комиссии Петербурга сформировали составы участковых избиркомов. В некоторые из них, в частности, в Центральном районе, не прошли в состав представители "Яблока" и "Справедливой России – За правду". В КПРФ заявили, что на их кандидатов в Невском районе якобы оказывалось давление с требованием отказаться от выдвижения в УИК.

София Саттарова