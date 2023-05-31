Хедлайнером концерта на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ-2023 станет группа "Звери"

В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Дворцовой площади в качестве музыкального хедлайнера выступит российская группа "Звери", информирует в среду, 31 мая, пресс-служба "Росконгресса".

Концерт пройдёт в рамках фестиваля "Петербургские сезоны".

"Раскроем карты: хедлайнером на Дворцовой станут рокеры-романтики — группа "Звери". Признаться, мы не раз видели, как зал взрывается, стоит их солисту Роме просто выйти на сцену", — подчеркнули в "Росконгрессе".

Концерт смогут посетить все желающие: мероприятие проводится на безвозмездной основе.

Ранее, напомним, стало известно, что президент РФ Владимир Путин в этом году намерен лично поучаствовать в ПМЭФ, который пройдёт с 14 по 17 июня.