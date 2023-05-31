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Новости 16:50

В Псковской области возведут защитные сооружения гражданской обороны

фото ЗакС политика В Псковской области возведут защитные сооружения гражданской обороны

Руководитель Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление о создании, реконструкции и поддержании в состоянии постоянной готовности защитных сооружений гражданской обороны. Информация об этом опубликована на сайте администрации региона. В документе говорится в том числе о создании новых защитных конструкций.

"Псковская губерния" обратила внимание, что после попадания дрона в здание нефтеперекачивающей станции "Транснефти" в Псковской области, местные жители начали активнее поднимать вопрос о наличии и локации бомбоубежищ в регионе.

О попадании беспилотника в административное здание нефтеперерабатывающей станции под Псковом стало известно утром 27 мая.


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