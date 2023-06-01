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Попытавшийся оседлать впряжённую в карету лошадь на Дворцовой мужчина предстанет перед судом

фото ЗакС политика Попытавшийся оседлать впряжённую в карету лошадь на Дворцовой мужчина предстанет перед судом

Суд в Центральном районе рассмотрит дело 39-летнего жителя Ленобласти, который в январе будучи в подпитии предпринял попытку оседлать запряжённую в карету лошадь на Дворцовой площади: в результате его действий пострадали четыре человека, в том числе двое детей. О ходе дела рассказывает 1 июня пресс-служба прокуратуры.

Инцидент произошёл 2 января. Нетрезвый гражданин подошёл к повозке и попытался запрыгнуть на одну из лошадей, что спровоцировало резкое движение кареты в сторону массового скопления людей.

По факту произошедшего правоохранители завели уголовное дело по статье "Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств".

Рассмотрение дела по существу пройдёт в судебном участке № 199.


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