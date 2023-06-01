В переулке Замятина на 12-летнего мальчика свалился кусок штукатурки

Юный петербуржец получил ушиб в результате падения куска штукатурки со здания, расположенного на пересечении переулка Замятина и Конногвардейского бульвара, передаёт 78.ru.

На 12-летнего мальчика свалился кусок здания, пыль от известки попала в глаза. Мальчик получил сильный испуг. Мама отвела ребёнка в травмпункт, где у него подтвердился ушиб руки.

Мать мальчика рассказала, что на месте происшествия никаких работ не проводилось; не было также строителей. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, 18 мая со здания Главного штаба прямо у дверей ЗВО на тротуар рухнул большой кусок штукатурки. О пострадавших не сообщалось.