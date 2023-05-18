Со здания Главного штаба прямо у дверей ЗВО на тротуар рухнул большой кусок штукатурки

Кусок штукатурки внушительных размеров рухнул со здания Главного штаба на Дворцовой площади на тротуар, передаёт "Фонтанка". Слой отделки приземлился прямо рядом с дверями, которые ведут в штаб Западного военного округа. Место падения оградили защитной лентой.

По предварительной версии, штукатурка могла отвалиться от того места на здании, которое уже давно закрыто защитной сеткой. Судя по опубликованным фотографиям, значительные разрушения видны у декора, находящегося под крышей Главного штаба.

"По нашей информации пострадавших нет, если не считать испугавшихся", — высказались по случаю произошедшего в пресс-службе ЗВО.

Фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру