Учащиеся в Шушарах дети нарисовали парк, обещанный им десять лет назад

Ко Дню защиты детей, отмечаемого 1 июня, маленькие обитатели Шушар нарисовали обещанный местным жителям парк. Об этом рассказали активисты из сообщества "Шумные Шушары".

На работе воспитанников детского сада №49 запечатлен "Парк будущего" на Новгородском проспекте. Чиновники и девелопер "Дальпитерстрой" обещают его в течение последних десяти лет. Несмотря на корректировки в Генплан, предусматривающие возможность создания рекреационной зоны, на месте планируемого сада до сих пор находится пустырь.

Уставшие ждать зеленой зоны жители Шушар не раз демонстрировали свое отношение к бездействию властей. Например, год назад на пустыре появилась инсталляция в виде кукиша.

фото: Шумные Шушары / ВКонтакте