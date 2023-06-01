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Новости 11:19

Учащиеся в Шушарах дети нарисовали парк, обещанный им десять лет назад

фото ЗакС политика Учащиеся в Шушарах дети нарисовали парк, обещанный им десять лет назад

Ко Дню защиты детей, отмечаемого 1 июня, маленькие обитатели Шушар нарисовали обещанный местным жителям парк. Об этом рассказали активисты из сообщества "Шумные Шушары".

На работе воспитанников детского сада №49 запечатлен "Парк будущего" на Новгородском проспекте. Чиновники и девелопер "Дальпитерстрой" обещают его в течение последних десяти лет. Несмотря на корректировки в Генплан, предусматривающие возможность создания рекреационной зоны, на месте планируемого сада до сих пор находится пустырь.

Уставшие ждать зеленой зоны жители Шушар не раз демонстрировали свое отношение к бездействию властей. Например, год назад на пустыре появилась инсталляция в виде кукиша.

фото: Шумные Шушары / ВКонтакте


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