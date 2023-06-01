Директор "МЭС Северо-Запад" получил условный срок по коррупционному делу

Приморский районный суд Петербурга приговорил к пяти годам условного срока Юрия Деревенчука, возглавляющего "Магистральные электрические сети Северо-Запада", которые подведомственны ПАО "ФСК Россети". Подсудимого преследовали по делу о покушении на особо крупную взятку (ч.1 ст.30 - ч.6 ст.290 УК, ч.6 ст.290 УК), сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Директор энергетической компании также должен будет выплатить в рассрочку штраф в размере 40 млн рублей. Кроме того, три года ему нельзя будет занимать должности на госслужбе.

Суд установил, что Деревенчук договорился со своим коллегой о создании благоприятных условий для получения взятки в размере 37,5 млн рублей. Деньги предполагалось получить за опосредованное подключение ООО "НОВАТЭК Усть-Луга" к электрической подстанции "Слободка". Коррупционную сделку пресекли правоохранители.

Кроме того, Деревенчук в 2020 году получил взятку в 15,2 млн рублей за общее покровительство ООО РСК "РЭС".

В прошлом году фигуранту, согласившемуся сотрудничать со следствием, уже выносили условный приговор по этому делу, однако Городской суд отменил его и направил дело на новое рассмотрение.

Находясь в предварительном заключении, Деревенчук в 2020 году переболел коронавирусом.