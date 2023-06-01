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Новости 13:12

"Мемориал"* в Екатеринбурге оштрафовали на 300 тысяч рублей за "дискредитацию армии"

фото ЗакС политика "Мемориал"* в Екатеринбурге оштрафовали на 300 тысяч рублей за "дискредитацию армии"

Суд в Екатеринбурге оштрафовал местный филиал организации "Мемориал* в общей сложности на 300 тысяч рублей по протоколу о дискредитации армии (20.3.3 КоАП). Об этом правозащитники сообщили в собственном Telegram-канале. Организацию признали виновной в публикации двух записей на одном из ее сайтов, датированных февралем прошлого и февралем нынешнего года.

На суде сторона защиты заявила, что сайт принадлежит не екатеринбургской, а уральской ячейке "Мемориала"*, но это объяснение судью не удовлетворило. Отмечается, что решение было вынесено за одну минуту и что на заседание пришло много людей.

Правозащитники собираются обжаловать штраф. Второй протокол из-за тех же публикаций составили на главу екатеринбургского "Мемориала"* Алексея Мосина. Его рассмотрят позднее.

В декабре екатеринбургский "Мемориал"* пожаловался на попытки мэрии выселить его из здания в центре города.

*Правозащитный центр признан иноагентом и ликвидирован по решению суда


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