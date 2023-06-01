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Новости 15:10

Суд отказал в компенсации петербуржцу, уволенному из-за ухода IKEA из России

фото ЗакС политика Суд отказал в компенсации петербуржцу, уволенному из-за ухода IKEA из России

Невский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска Константину Гаганову, который восемь лет проработал поваром в торговом комплексе IKEA на Мурманском шоссе. Его уволили в конце декабря из-за решения шведской компании покинуть российский рынок

В своем заявлении истец утверждал, что его не проинформировали должным образом об увольнении в связи с новыми планами работодателя. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, в общей сложности петербуржец добивался компенсации в размере 283 тысяч рублей. В эту сумму, в частности, вошла недополученная заработная плата. Одним из аргументов заявителя стало то, что ООО "ИКЕА Дом" до сих пор фигурирует в ЕГРЮЛ, а значит, по его мнению, не ушло из России.

Суд установил, что работодатель направлял Гаганову уведомление в сентябре, однако он уклонился от получения письма, которое вернулось отправителю непрочитанным. В свою очередь, сам факт существования юрлица ООО "ИКЕА Дом", согласно решению суда, не имеет никакого отношения к предмету спора: компания занята процедурой ликвидации. О сроках последней было объявлено до увольнения истца.


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