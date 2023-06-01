СКР предъявил журналисту Попкову обвинение в руководстве терактом, жертвой которого стал Татарский

Следственный комитет РФ обвинил украинского журналиста Романа Попкова в руководстве терактом, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский, информирует пресс-служба СКР.

По версии следствия, Попков вёл переписку с петербурженкой Дарьей Треповой и давал ей указания относительно совершения преступления. Якобы благодаря наводкам журналиста девушка пронесла в петербургское кафе на Васильевском острове начинённую взрывчаткой статуэтку. После передачи фигуры Татарскому в заведении произошёл взрыв, в результате которого он умер.

Действия Попкова и Треповой СК квалифицировал по двум статьям УК — теракт, совершенный группой лиц (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), и незаконное ношение взрывчатки, организованное группой лиц (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Попкова также заочно обвинили по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта).

Ранее 1 июня МВД РФ объявило Попкова в розыск.

Добавим также, Роман Попков и Дарья Трепова внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.