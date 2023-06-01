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Новости 17:31

"Партия Возрождения России" не сдала в Горизбирком финансовый отчет

фото ЗакС политика "Партия Возрождения России" не сдала в Горизбирком финансовый отчет

Петербургское отделение "Партии Возрождения России" не представила сведений о поступлении и расходовании финансов в I квартале 2023 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Об этом 1 июня на заседании Горизбиркома сообщил заместитель председателя комиссии Олег Зацепа.

Он добавил, что реготделение "Гражданской инициативы" подало свои данные, но поздно. Их надо было предоставить до 2 мая, а партия сделала это 3 мая, уточнил Зацепа.

По его словам, ГИК перенаправил информацию в Минюст. Также будут составлены протоколы об административном правонарушении, добавил зампред Горизбиркома.

Остальные петербургские отделения партия отчеты сдали. Самый большой доход у "Единой России" - более 40 млн рублей

София Саттарова / фото: Pixabay


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