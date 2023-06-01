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Новости 18:47

В Кремле заявили об увеличении количества граждан, желающих служить по контракту

фото ЗакС политика В Кремле заявили об увеличении количества граждан, желающих служить по контракту

Владимиру Путину своевременно докладывают об увеличении количества граждан, желающих поступить на службу по контракту, поделился во время пресс-брифинга кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

"Президенту докладывают о том, что, действительно, ежедневно очень большое количество наших граждан изъявляют желание пойти на службу по контракту", — известил чиновник.

По словам Пескова, Путину "отрадно" слышать о подобных вводных. Ранее экс-глава государства Дмитрий Медведев сообщал, что с января текущего года на службу по контракту записались свыше 117 тысяч человек.

Ранее, напомним, депутаты Госдумы предложили принимать на контрактную службу граждан с судимостью.


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