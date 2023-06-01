Руководство Фонда имущества Петербурга поместили под домашний арест

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и поместил под домашний арест главу Фонда имущества Станислава Гармаша, его заместительницу Евгению Политову и индивидуального предпринимателя Aндрея Bасильева, задержанных накануне. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, срок действия предварительной меры - 24 июля.

В отношении чиновников и бизнесмена, имеющих статус подозреваемых, расследуются два дела о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Ущерб от действий фигурантов дел оценивается силовиками в 9,47 млн рублей.

По версии следствия, Фонд имущества при продаже завода МПБО-2 на Волхонском шоссе привлек стороннюю организацию АРИН. С последней заключили контракт на фактически не выполненные посреднические услуги по реализации объекта. В результате Фонд потерял 5,171 млн рублей.

Второй эпизод связан с продажей земельного участка на Лиговском проспекте, принадлежащего ООО "Инженерный корпус", и участка на Шуваловском проспекте, принадлежащего компании "Нордпай". По той же схеме было привлечено стороннее юрлицо - ИП Васильев А.В. Последнему за невыполненные работы от Фонда имущества досталось 4,3 млн рублей.

UPD 20:15 Домашний арест также получил директор агентства недвижимости АРИН Андрей Тетыш.

фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга