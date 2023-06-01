Журналиста Александра Плющева* оштрафовали по "иноагентской" статье

Суд в Москве назначил журналисту Александру Плющеву* штраф в размере 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в выпускаемом контенте.

В официальном Telegram-канале столичных судов о нем говорится как о "блогере". Протокол на него составили по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Как уточняет "Медиазона"**, претензии у силовиков возникли к интервью с политологом Валерием Соловьем***. Примечательно, что провел его не сам Плющев, а его коллега Татьяна Фельгенгауэр****.

В самом начале военной спецоперации бывший многолетний журналист "Эха Москвы" уехал из России в Литву и сосредоточился на собственном YouTube-проекте. Плющев* неоднократно заявлял, что не собирается помечать свои сообщения маркировкой иноагента. Этот статус он получил минувшей осенью.

*Минюст внес Александра Плющева в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Валерия Соловья в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Татьяну Фельгенгауэр в единый реестр иноагентов

фото: Ищем Выход / YouTube (скриншот)