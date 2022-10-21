Журналисты Зыгарь*, Плющев** и еще семь человек признаны иноагентами

Министерство юстиции обновило вечером 21 октября списки иностранных агентов. Удлинению подверглись как реестр СМИ-иноагентов, так и физических лиц с соответствующим статусом.

В реестр СМИ-иноагентов министерство внесло одного только журналиста Михаила Зыгаря*.

Список физлиц-иноагентов удлинился не в пример заметнее. В него вошли журналисты Александр Плющев**, Татьяна Шадрина (Фельгенгауэр)***, исследователь российской коррупции Илья Шуманов****, активист Руслан Габбасов*****, политик Семен Кочкин******, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев*******, кинопродюсер Александр Роднянский******** и вдова миллиардера Дмитрия Босова Катерина Босов*********.

По версии Минкульта, Плющев** и Шадрина*** получают финансирование от Украины и Deutsche Welle**********, Шуманов**** — от "Радио Свобода"***********, Габбасов***** — одновременно от Украины и "Радио Свобода"***********. Оставшиеся четверо новичков списка физлиц-иноагентов заподозрены ведомством в получении средств от Украины.

*Минюст внёс Михаила Зыгаря в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

**Минюст внес Александра Плющева в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

***Минюст внес Татьяну Шадрину (Фельгенгауэр) в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

****Минюст внес Илью Шуманова в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

*****Минюст внес Руслана Габбасова в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

******Минюст внес Семена Кочкина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

*******Минюст внес Илью Пономарева в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

********Минюст внес Александра Роднянского в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

*********Минюст внес Катерину Босов в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

**********Минюст внёс Deutsche Welle в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

***********Минюст внёс "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента