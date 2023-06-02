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Новости 10:49

Публицист Виктор Шендерович* отменил выступления в Грузии из-за недопуска в страну

фото ЗакС политика Публицист Виктор Шендерович* отменил выступления в Грузии из-за недопуска в страну

Российский публицист Виктор Шендерович* был вынужден отменить все свои грузинские выступления по причине недопуска в стране. О запрете на въезд сатирик рассказал у себя в социальных сетях.

"Праздник отменен без объяснений группой анонимов из грузинского МВД. Защитили Грузию от меня, молодцы. Ну, не от меня первого…", - написал Шендерович*.

Напомним, что в декабре 2021 года литератор попал в реестр иностранных агентов Минюста РФ.

Ранее Горсуд Петербурга оштрафовал писателя на 1,5 млн рублей из-за его высказываний о бизнесмене Евгении Пригожине.

*Минюст РФ внёс Виктора Шендеровича в единый реестр иноагентов

фото: И грянул Грэм / YouTube (скриншот)


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