СК прекратил уголовное дело о смерти 14-летней петербурженки на уроке физкультуры

Необнаруженное своевременно заболевание привело к гибели 14-летней девочки на уроке физкультуры в школе в Выборгском районе, передаёт 2 июня "Фонтанка".

В связи с отсутствием состава преступления Следственный комитет по региону прекратил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" согласно ст. 24, п. 1 УПК РФ.

Во время следствия у правоохранителей появилась информация, что с 2016 года у девочки были проблемы с сердцем, не являвшиеся основанием для медицинского отвода. Об ухудшении проблемы стало известно уже после смерти школьницы.