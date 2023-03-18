Потехина заявила, что семиклассница могла умереть на уроке из-за генетического заболевания

Вице-губернатор Ирина Потехина озвучила 18 марта возможную причину смерти петербургской школьницы, умершей на уроке физкультуры. По словам чиновницы, девочка могла скончаться из-за не выявленного генетического заболевания.

"Предварительно причиной гибели ребенка называют генетическое заболевание, которое медицина лечить пока не научилась. И симптомы которого у ребенка не были проявлены", — написала Потехина на своей странице во "ВКонтакте".

Потехина отметила, что диагностировать это заболевание можно было лишь при выходящем за рамки школьной диспансеризации обследовании. Если бы о болезни школьницы было известно, девочке пришлось бы соблюдать строгие правила для минимизации возможных рисков.

Заключение патологоанатомов пока не готово из-за необходимости провести несколько исследований, указала вице-губернатор.

Ученица седьмого класса школы на улице Федора Абрамова скончалась 14 марта во время пробежки на уроке физкультуры. Ей внезапно стало плохо, прибывшие на место медики не смогли спасти школьницу. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст.109 УК РФ).