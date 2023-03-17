В Петербурге возбуждено уголовное дело из-за смерти семиклассницы на уроке

Смерть семиклассницы на уроке физкультуры стала причиной возбуждения уголовного дела, сообщили 17 марта в Главном следственном управлении СК по Петербургу. Произошедшее квалифицировали как причинение смерти по неосторожности (ч. 2 ст.109 УК РФ).

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли медицинские документы умершей, сейчас допрашиваются свидетели происшествия и сотрудники школы, назначен комплекс судебных экспертиз.

"Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", — резюмировали в Следкоме.

Как сообщалось ранее, смерть семиклассницы произошла в школе на улице Федора Абрамова во время пробежки на уроке физкультуры. Девочке внезапно стало плохо, прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла ее реанимировать. Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад об инциденте.