В Кремле анонсировали выступление Путина на ПМЭФ

Президент Владимир Путин примет участие в программе Петербургского международного экономического форума, пообещал 2 июня его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Более подробная информация об этом будет обнародована позднее, добавил он.

"Пленарное заседание с участием президента обязательно будет. Мы сообщим, когда, сообщим, кто будет вести, и все детали вам предоставим своевременно", — цитирует слова Пескова РИА "Новости".

По утверждению представителя Кремля, подготовка к мероприятию уже идет. Само выступление Путина на ПМЭФ Песков назвал "долгожданным" и поделился мнением, что "каждый раз это для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России и так далее" оказывается важным.

Ранее стало известно об участниках ПМЭФ, чьи выступления состоятся на мероприятии. Среди них оказались губернатор Александр Беглов и предприниматель Олег Дерипаска. Форум пройдет с 14 по 17 июня.