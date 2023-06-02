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Дорожные работы ограничат до середины лета движение по Шлиссельбургскому мосту

фото ЗакС политика Дорожные работы ограничат до середины лета движение по Шлиссельбургскому мосту

Работы по замене асфальтобетонного покрытия стартуют на Шлиссельбургском мосту через Обводный канал в субботу, 3 июня, рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. В связи с этим до середины июля там планируются ограничения дорожного движения, что скажется на трафике по проспекту Обуховской Обороны.

"Движение на переправе будет ограничено с 3 июня по 16 июля 2023 года. В целях уменьшения неудобств для автомобилистов замена асфальта будет проводиться поэтапно", — уведомили в пятницу в КРТИ.

По завершении ремонта проезжей части специалисты приступят к работам под сводом моста. Завершение ремонта должно состояться до конца 2023 года.

Водителей просят пользоваться объездами и заранее планировать свой маршрут.

Ранее комитет по транспорту оповестил о перекрытии ряда улиц в центре Петербурга из-за проведения полумарафона в ближайшее воскресенье.

Фото: krti.gov.spb.ru


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