Дорожные работы ограничат до середины лета движение по Шлиссельбургскому мосту

Работы по замене асфальтобетонного покрытия стартуют на Шлиссельбургском мосту через Обводный канал в субботу, 3 июня, рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. В связи с этим до середины июля там планируются ограничения дорожного движения, что скажется на трафике по проспекту Обуховской Обороны.

"Движение на переправе будет ограничено с 3 июня по 16 июля 2023 года. В целях уменьшения неудобств для автомобилистов замена асфальта будет проводиться поэтапно", — уведомили в пятницу в КРТИ.

По завершении ремонта проезжей части специалисты приступят к работам под сводом моста. Завершение ремонта должно состояться до конца 2023 года.

Водителей просят пользоваться объездами и заранее планировать свой маршрут.

Ранее комитет по транспорту оповестил о перекрытии ряда улиц в центре Петербурга из-за проведения полумарафона в ближайшее воскресенье.

Фото: krti.gov.spb.ru