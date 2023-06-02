Гендиректор "АвтоВАЗа" обозначил дату запуска производства на экс-заводе Nissan

Генеральный директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов обозначил дату, когда на экс-заводе Nissan в Петербурге будет дан официальный старт производству. Заявление прозвучало в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России", пишет ТАСС.

"14 июня 2023 года – старт производства на заводе "Лада Санкт-Петербург". При участии партнера будет запущено производство новой модели "Лада" в Санкт-Петербурге", – поделился Соколов.

Напомним, ранее Минпромторг обозначил первую модель, которую будут выпускать на заводских мощностях в Северной столице. Ей станет Lada X-Cross 5. Запуск производства стал возможен благодаря участию партнёров из Китая.