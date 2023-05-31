В Минпромторге обозначили первую модель Lada, которую будут выпускать на экс-заводе Nissan

Первыми на производственных мощностях бывшего петербургского завода Nissan будут выпускать модели Lada X-Cross 5, впоследствии планируется выпуск ещё двух новинок, передаёт РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

В министерстве напомнили, что в производстве будет задействован партнёр из Китая.

"В рамках ПМЭФ АО "АвтоВАЗ" совместно с крупным китайским индустриальным партнером запустит производство на бывшем заводе Nissan в г. Санкт-Петербyрr. Первая модель, которая сойдет с конвейера в июне 2023 года, — Lada X-Cross 5. В течение двух лет планируется запуск в производство ещё двух моделей", - поделились в Минпромторге.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "АвтоВАЗ" ведёт переговоры с тремя автопредприятиями из Китая.

О планах представить на ПМЭФ первую Lada с экс-автозавода Nissan рассказывал в конце марта петербургский вице-губернатор Кирилл Поляков. "АвтоВАЗ" объявил о завершении сделки по приобретению предприятия в начале февраля.