Завод Nissan в Петербурге достался "АвтоВАЗу" за один евро

"АвтоВАЗ" объявил 7 февраля о закрытии сделки по приобретению автомобильного завода Nissan в Петербурге (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"). Документы были подписаны президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым и гендиректором ФГУП "НАМИ" Федором Назаровым, сообщила пресс-служба автопредприятия.

Как уточняется, по условиям сделки "АвтоВАЗ" получил долю в размере 99 % уставного капитала российской "дочки" Nissan, заплатив за нее один евро. Деньги подлежат перечислению в рублевом эквиваленте согласно курсу на день платежа.

"Заключенная сделка сохраняет колл-опцион для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в России в течение шести лет, в случае принятия соответствующего решения в будущем и его одобрения со стороны Правительства РФ", — отметили в "АвтоВАЗе".

В конце ноября 2022 года стало известно о полном переходе петербургского автозавода Nissan в собственность ФГУП "НАМИ". На предприятии планируется выпускать китайские седаны и кроссоверы под брендом LADA. Согласно планам, к концу 2023 года с конвейера должны сойти до 10 тысяч машин, а в 2025-2027 годах выпуск планируется увеличить до 50-70 тысяч ежегодно.