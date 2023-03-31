ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 20:19

Первую Lada с бывшего завода Nissan хотят представить на ближайшем ПМЭФ

фото ЗакС политика Первую Lada с бывшего завода Nissan хотят представить на ближайшем ПМЭФ

Руководство Петербурга рассчитывает презентовать первый автомобиль Lada, выпущенный "АвтоВАЗом" на заводе Nissan, на ближайшем Петербургском международном экономическом форуме. Такие планы чиновники озвучили на заседании промышленного совета города в пятницу.

Губернатор Александр Беглов подтвердил информацию "АвтоВАЗа" о том, что первую Lada спустят с конвейера уже в июне.

"Я думаю, на экономическом форуме", - произнес профильный вице-губернатор Кирилл Поляков, говоря о сроках презентации новинки.

XXVI ПМЭФ должен будет пройти с 14 по 17 июня.

В феврале глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов рассказал, что завод сможет до 2027 года производить 50-70 машин ежегодно. Завод ушедшего из России концерна Nissan в Приморском районе Петербурга достался отечественной компании за один евро.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Поляков Кирилл Валентинович
Соколов Максим Юрьевич




Новости31 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама