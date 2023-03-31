Первую Lada с бывшего завода Nissan хотят представить на ближайшем ПМЭФ

Руководство Петербурга рассчитывает презентовать первый автомобиль Lada, выпущенный "АвтоВАЗом" на заводе Nissan, на ближайшем Петербургском международном экономическом форуме. Такие планы чиновники озвучили на заседании промышленного совета города в пятницу.

Губернатор Александр Беглов подтвердил информацию "АвтоВАЗа" о том, что первую Lada спустят с конвейера уже в июне.

"Я думаю, на экономическом форуме", - произнес профильный вице-губернатор Кирилл Поляков, говоря о сроках презентации новинки.

XXVI ПМЭФ должен будет пройти с 14 по 17 июня.

В феврале глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов рассказал, что завод сможет до 2027 года производить 50-70 машин ежегодно. Завод ушедшего из России концерна Nissan в Приморском районе Петербурга достался отечественной компании за один евро.