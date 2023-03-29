"АвтоВАЗ" планирует запустить производство в Петербурге во втором квартале года

"АвтоВАЗ" сообщил 29 марта о намерении запустить производство машин на бывшем заводе Nissan в Петербурге во втором квартале 2023 года. Как уточнили в пресс-службе компании, сделать это планируют совместно с партнерами из дружественных стран.

"Совместно с партнерами из дружественных стран "АвтоВАЗ" готовится к старту производства автомобилей на бывшем заводе "Ниссан" в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года", — гласит сообщение компании.

Президент автопредприятия Максим Соколов также сообщил о проработке вариантов сотрудничества с производителями автокомпонентов из Петербурга и Ленобласти под нужды заводов в Тольятти и Северной столице. В целом "АвтоВАЗ" планирует выпустить в 2023 году 400 тысяч машин.

Ранее Соколов говорил о том, что завод в Петербурге планируется запустить во второй половине 2023 года. По его словам, предприятие сможет выпускать в 2025-2027 годах до 50-70 автомобилей ежегодно.

"АвтоВАЗ" приобрел бывший завод Nissan в начале февраля, заплатив один евро. В марте появилась информация об увольнениях сотрудников автопредприятия из-за изменившихся условий простоя. В самом "АвтоВАЗе" заявили, что не проводят массовые сокращения.