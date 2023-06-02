За четыре месяца в зоне платной парковки выявили 10 тысяч машин с закрытыми номерами

За четыре месяца с 1 февраля по 31 мая пешие инспекторы Городского центра управления парковками выявили в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга более 23 тысяч автомобилей с закрытыми или снятыми госномерами, сообщили 2 июня в комитете по транспорту. Из них в почти 10 тысячах случаев речь шла о закрытых посторонними предметами табличках.

"От посторонних предметов очищено 9 660 госномеров", — уведомили в комтрансе.

С 3 393 водителями провели разъяснительные беседы о правилах пользования платной парковкой. В 693 случаях была зафиксирована нехватка паркоматов и информационных табличек, в 495 случаях — недостача дорожных знаков.

Из 4 538 машин на местах для граждан с ограниченными возможностями 606 автомобилей не были зарегистрированы в Федеральном реестре инвалидов. Информация о них была передана в ГИБДД, нарушителям грозят штрафы в размере пяти тысяч рублей.

Пешие инспекторы появились в зоне платной парковки с начала февраля. Они совершают обходы улиц ежедневно с 08:00 до 20:00.

На прошлой неделе комтранс отчитался об эвакуации из зоны платной парковки более 40 машин без номеров за неполный месяц.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"