Комтранс отчитался об эвакуации более 40 машин без номеров из зоны платной парковки

Свыше 40 автомобилей без госномеров были эвакуированы из зоны платной парковки на территории Адмиралтейского и Центрального районов Петербурга, отчитался вечером 26 мая комитет по транспорту. Первые машины были увезены на штрафстоянку 4 мая.

На всех владельцев машин без номеров были составлены протоколы об административных правонарушениях и вынесены постановления по ним. Автомобилистам назначили штрафы в размере трех тысяч рублей каждому. В комтрансе отдельно уточнили, что права на скидку в 50 % они лишены.

"С того момента, как мы начали эвакуацию автомобилей без номерных знаков, количество автовладельцев, которые этим занимались, стало почти в 2,5 раза меньше", — отчитался зампред комитета Алексей Гончаров.

Рейды по поиску машин без номеров проходят ежедневно в обоих районах, входящих в зону платной парковки.

Ранее депутат Заксобрания Павел Крупник предложил вдвое сократить срок действия водительских прав для автомобилистов старше 75 лет. С подобной инициативой он обратился к начальнику главного управления ГИБДД Михаилу Черникову.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"