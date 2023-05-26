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Новости 20:59

Комтранс отчитался об эвакуации более 40 машин без номеров из зоны платной парковки

фото ЗакС политика Комтранс отчитался об эвакуации более 40 машин без номеров из зоны платной парковки

Свыше 40 автомобилей без госномеров были эвакуированы из зоны платной парковки на территории Адмиралтейского и Центрального районов Петербурга, отчитался вечером 26 мая комитет по транспорту. Первые машины были увезены на штрафстоянку 4 мая.

На всех владельцев машин без номеров были составлены протоколы об административных правонарушениях и вынесены постановления по ним. Автомобилистам назначили штрафы в размере трех тысяч рублей каждому. В комтрансе отдельно уточнили, что права на скидку в 50 % они лишены.

"С того момента, как мы начали эвакуацию автомобилей без номерных знаков, количество автовладельцев, которые этим занимались, стало почти в 2,5 раза меньше", — отчитался зампред комитета Алексей Гончаров.

Рейды по поиску машин без номеров проходят ежедневно в обоих районах, входящих в зону платной парковки.

Ранее депутат Заксобрания Павел Крупник предложил вдвое сократить срок действия водительских прав для автомобилистов старше 75 лет. С подобной инициативой он обратился к начальнику главного управления ГИБДД Михаилу Черникову.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"


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