Крупник предложил уменьшить срок действия автомобильных прав для пожилых водителей

Глава фракции "Единая Россия" в петербургском ЗакСе Павел Крупник выступил с инициативой о сокращении срока действия водительских прав для автолюбителей старше 75 лет, передает 26 мая RT. Своими соображениями депутат поделился в письме на имя начальника главного управления ГИБДД Михаила Черникова.

В тексте обращения Крупник заявил об активизации в стране дискуссии на тему роста количества ДТП с участием пожилых водителей. При этом он сослался на опыт зарубежных стран, где проводят программы по снижению количества людей старшего возраста за рулем. Подобные меры призваны уберечь как самих автолюбителей, так и других участников дорожного движения, пересказывает текст Крупника RT.

Единоросс попросил рассмотреть возможность внедрения дополнительных мер контроля за здоровьем автовладельцев старше 75 лет. "Это могло бы быть снижение действия водительского удостоверения с 10 до пяти лет, а также дополнительное исследование здоровья при прохождении водительской медкомиссии на реакцию и устойчивость к стрессу", — перечислил он возможные варианты.

Стоит отметить, что Крупник не в первый раз обращает внимание на вопросы, связанные с безопасностью на дорогах. В конце 2022 года он внес на рассмотрение ЗакСа проект о предоставлении автоинспекторам права задерживать машины водителей, не имеющих при себе полиса ОСАГО. В комментарии ЗАКС.Ру он пообещал "делать всё возможное", чтобы не позволить водителям без ОСАГО выезжать на дороги.