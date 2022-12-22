Крупник: Буду делать всё возможное, чтобы человек без ОСАГО не мог передвигаться на автомобиле

Лидер фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Павел Крупник рассказал ЗАКС.Ру, почему внес законопроект, ужесточающий наказания за езду без страховки, следом за своими коллегами Анастасией Мельниковой и Игорем Высоцким.

Мельникова и Высоцкий предложили поднять штрафы за отсутствие ОСАГО с 500-800 рублей до 3-5 тысяч рублей. Крупник посчитал, что этого наказания недостаточно и инициировал собственный законопроект. Соавтором документа выступил депутат Всеволод Беликов.

Руководитель парламентских единороссов рассказал, что получил десятки жалоб от автомобилистов, которые пострадали на дорогах от езды водителей без ОСАГО. Для некоторых обратившихся машина был единственным средством к существованию, отметил депутат.

- Люди позволяют себе ремонт за 5-7 тысяч и не могут купить ОСАГО на год за 5 тысяч? Да полный бак бензина стоит 4-5 тысяч рублей. Нет денег на ОСАГО - не ездите на машине, - возмутился Крупник.

Депутат считает, что на первый раз людей, у которых страховка была оформлена, но оказалась не продлена, можно штрафовать, а при неоднократном нарушении транспортные средства необходимо задерживать. Штрафы даже в 3-5 тысяч он считает не слишком серьезным наказанием.

- Не знаю, поддержат ли меня коллеги из Федерального Собрания, но я буду делать всё возможное, чтобы человек, не имеющий ОСАГО, не мог передвигаться на автомобиле, - отметил Крупник.

Оба законопроекта единороссов должен рассмотреть ЗакС. В случае одобрения их внесут в Госдуму от лица всего городского парламента.