С начала года РКН получил почти 180 сообщений от компаний об утечках информации

Российские компании с начала года уведомили Роскомнадзор о 177 случаях утечек персональных данных, заявил 2 июня замглавы ведомства Милош Вагнер. Чиновник поделился информацией с журналистами в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая проходит в Нижнем Новгороде.

"Если брать отсчет с момента вступления в силу соответствующего закона, с 1 сентября по конец 2022 года было 70 уведомлений. В этом году за пять месяцев уже 177 уведомлений", — приводит слова Вагнера ТАСС.

Замглавы РКН выразил мнение, что компании не утаивают информацию об утечках и честно рассказывают о ней. "Они стремятся пойти навстречу государству, чтобы адекватные меры реагирования были выработаны", — присовокупил он.

В сентябре прошлого года в России вступил в силу закон, согласно которому компании обязаны сообщать в РКН о случившихся утечках информации.

Ранее в Роскомнадзоре пожаловались на "Википедию" за неудаление 147 противоправных материалов.