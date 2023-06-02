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Новости 19:18

Горепкин заявил о невозможности блокировки YouTube в России

фото ЗакС политика Горепкин заявил о невозможности блокировки YouTube в России

Блокировка YouTube в России сейчас невозможна, считает зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Своим мнением он поделился с участниками "Мастерской новых медиа" (МНМ).

"YouTube — враждебен, но альтернативы пока нет. Блокировать его сейчас невозможно", — приводит слова Горелкина Telegram-канал МНМ.

Депутат отметил, что Google, которому принадлежит сервис, "годами встраивался в нашу цифровую инфраструктуру". При этом он заявил о том, что сервис "VK видео" должен завершить работу в тестовом режиме к сентябрю 2023 года.

"Сейчас лучше продолжать публиковать видео в YouTube, но заливать одновременно и в Дзен, и в VK — постепенно переходить туда", — поделился соображениями парламентарий.

Ранее стало известно о том, что Роскомнадзор внес сервисы "Дзен", Rutube и Twitch в реестр социальных сетей, тем самым обязав их самостоятельно выискивать и удалять противоправный контент.

Фото: Telegram-канал "Горелкин"


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