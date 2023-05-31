Роскомнадзор внес "Дзен" и Twitch в реестр соцсетей

Площадки "Дзен", Rutube и Twitch внесены в реестр социальных сетей, сообщил 31 мая Роскомнадзор. Ведомство направило их владельцам соответствующие уведомления с указанием требований законодательства.

Так, с февраля 2021 года в России действует закон, согласно которому на социальные сети возложена обязанность самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. "Для жалоб пользователей на размещение такого контента соцсети обязаны иметь форму обратной связи", —отметили в РКН.

Ведомство поведало об успехах на ниве борьбы с запрещенной информацией за прошедшее время. Так, в 2021 году были удалены или заблокированы 89 294 материала с детской порнографией, суицидальным и пронаркотическим содержанием. В 2022 году та же участь постигла 98 395 материалов, а с начала 2023 года (по состоянию на май) — 59 670 материалов.

Ранее РКН пожаловался на то, что "Википедия" не стала блокировать 147 противоправных материалов, несмотря на полученные требования. Владелец интернет-энциклопедии ранее подал иск к РКН и Генпрокуратуре, добиваясь признания незаконными требований об удалении информации.