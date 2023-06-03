Из-за репоста о несанкционированной акции задержали петербурженку

Петербургские правоохранители утром 3 июня задержали Елену Николаеву. Это случилось возле подъезда ее дома, о чем сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Силовикам не понравился репост на странице Николаевой в социальной сети. В пересланном сообщении якобы содержалась информация о несанкционированной уличной акции протеста в ближайшее время. Задержанную увезли в отдел полиции № 86.

Минувшей ночью силовики также стучались в дверь к петербуржцу Даниилу Янтураеву. Утром его задержали и в отделе полиции выдали предостережение о недопустимости участия в намечающейся протестной акции.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов