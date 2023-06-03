Арестованного политолога Бестужева отправили на медосвидетельствование

Петербургского политолога Евгения Бестужева, арестованного по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК), отправили на медосвидетельствование. Об этом сообщил адвокат от "ОВД-Инфо"* Сергей Подольский.

62-летний фигурант дела испытывает серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, пятнадцать лет назад он перенес инфаркт. В следственном изоляторе имеющиеся заболевания прогрессировали. Ему необходима операция.

Находясь под стражей с ноября, Бестужев перенес несколько сердечных приступов. Мера пресечения действует до конца сентября.

Политолога преследуют за несколько десятков пацифистских постов во "ВКонтакте". Его страница в социальной сети удалена администрацией сервиса.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов