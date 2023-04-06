Петербургскому политологу Бестужеву продлили арест на полгода

Калининский районный суд Петербурга на полгода продлил арест 62-летнему политологу Евгению Бестужеву, которого обвиняют в тиражировании фейков про российскую армию (п."д" ч.2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Сергея Подольского. Под стражей фигурант пробудет как минимум до 26 сентября.

С ноября, когда петербуржец был задержан и арестован, его защита пытается добиться смягчения предварительной меры. Бестужев испытывает серьезные проблемы со здоровьем: он перенес инфаркт и нуждается в операции, которую невозможно провести в условиях СИЗО.

Политолога преследуют из-за 27 пацифистских постов на личной странице "ВКонтакте". Год назад администрация социальной сети заблокировала его аккаунт.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов