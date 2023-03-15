В СИЗО у обвиняемого в фейках про армию политолога Бестужева случился сердечный приступ

В Петербурге суд отклонил апелляцию по делу 62-летнего политолога Евгения Бестужева, оставив его в СИЗО до 7 апреля, передаёт SOTAvision в своём Telegram-канале. В отношении Бестужева расследуется уголовное дело о фейках про Вооружённые силы РФ (ст. 207.3 УК).

Обращаясь к суду по видеосвязи политолог рассказал, что состояние его здоровья находится под угрозой, все просьбы показаться кардиологу были отклонены.

"Визиты в суд — это физическая и моральная пытка для меня. У меня случился сердечный приступ вчера после возвращения в изолятор", — рассказал суду Бестужев.

По словам адвоката подсудимого Сергея Подольского, его клиент трижды обращался за медицинским обследованием, однако ему постоянно отказывали.

"Мучить человека в СИЗО — это негуманно, противоречит Конституции и прочим законам", — констатировал адвокат.

Напомним, что с момента задержания Бестужева в октябре 2022 года его защита добивалась более мягкой меры пресечения, поскольку он имеет заболевания сердечно-сосудистой системы. О деле против политолога подробнее читайте в материале ЗАКС.Ру.