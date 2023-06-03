Путин рассказал о "творческом наследии" своего тренера по дзюдо

К открытию XI Международного юношеского турнира по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина", проходящего в Петербурге, президент Владимир Путин отправил приветственную телеграмму участникам соревнований. Ставшее ежегодной традицией состязание, как и память о спортсмене, глава государства находит важными явлениями. Важно ему и место проведения турнира.

"Это значит, что уникальное педагогическое, творческое наследие Анатолия Рахлина, его опыт, идеи, наработки сохраняются и приумножаются, помогают юным дзюдоистам добиваться успеха", - говорится в тексте послания, опубликованного на сайте Кремля.

Турнир проходит в год 85-летия со дня рождения тренера, который скончался в 2013 году. Напомним, что Рахлин лично учил Путина спортивной борьбе. На уходящей неделе президент вручил почетную грамоту его младшему сыну.

фото: Спикер Бельский / Telegram