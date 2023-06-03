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Новости 18:45

Суд прекратил дело доцента СПбГУ, уволенного за критику СВО

фото ЗакС политика Суд прекратил дело доцента СПбГУ, уволенного за критику СВО

Василеостровский районный суд Петербурга прекратил производство по административному делу бывшего доцента СПбГУ Михаила Белоусова, передает объединённая пресс-служба городских судов.

Из-за критических высказываний о военной спецоперации на Украине на него ранее составили протокол по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП).

Материалы дела поступили в суд 2 июня. Дело закрыли из-за истечения сроков давности.

Накануне стало известно, что Белоусова уволили из СПбГУ по причинам этического характера.


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