Суд прекратил дело доцента СПбГУ, уволенного за критику СВО

Василеостровский районный суд Петербурга прекратил производство по административному делу бывшего доцента СПбГУ Михаила Белоусова, передает объединённая пресс-служба городских судов.

Из-за критических высказываний о военной спецоперации на Украине на него ранее составили протокол по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП).

Материалы дела поступили в суд 2 июня. Дело закрыли из-за истечения сроков давности.

Накануне стало известно, что Белоусова уволили из СПбГУ по причинам этического характера.