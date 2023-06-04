Пламя уничтожило вековой финский Дом работников железной дороги под Приозерском

Минувшим днём, 3 июня, в Кузнечном Приозерского района Ленобласти сгорел дотла столетний Дом работников железной дороги, возведённый ещё в 1916 году. От исторического объекта остался только фундамент, передаёт 47news.

Пламя начало распространяться по зданию в районе 16:00. Огонь заметила хозяйка дома и автор краеведческого проекта "Хутор Milka" Мария Куск во время экскурсии.

"Сегодня весь день напряжение на линии электропередачи скакало от 300 до 0, предполагаем, что случилось короткое замыкание, когда поставили телефон на зарядку. Дом сгорел полностью до фундамента, внутри пропали и книги, и бумаги, и документы…", — поделилась с журналистами другая участница проекта.

Пламя распространилось на 140 кв. метров, тушили дом в течение часа.

Дом работников железной дороги возвели на станции Карлахти финской ж/д. В 2016 году его намеревались снести, однако именно благодаря участию Марии Куск и активистов его удалось спасти.