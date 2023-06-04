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Новости 14:19

Комздрав Петербурга: После ДТП на Софийской улице двое человек остаются в реанимации

фото ЗакС политика Комздрав Петербурга: После ДТП на Софийской улице двое человек остаются в реанимации

Два пациента пребывают в отделении реанимации НИИ скорой помощи в тяжёлом состоянии после массовой аварии на Софийской улице, проинформировали в комитете по здравоохранению Петербурга.

Ещё одного пострадавшего перевели в отделение в состоянии средней степени тяжести, другого отпустили на амбулаторное лечение.

Кроме того, двое пациентов, получивших ранения, находятся отделении сочетанной травмы в горбольнице №26 в состоянии средней степени тяжести.

Двое детей, пострадавших в ДТП, лежат в больнице им. Раухфуса. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Авария на перекрёстке Софийской улицы и проспекта Славы случилась утром 3 июня. В результате инцидента пострадали 12 человек.


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