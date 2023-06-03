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Новости 11:33

Полиция заинтересовалась ДТП в Купчино со множеством пострадавших

фото ЗакС политика Полиция заинтересовалась ДТП в Купчино со множеством пострадавших

На Софийской улице в Петербурге утром 3 июня столкнулись десять транспортных средств, что привело к травмированию по меньшей мере семи людей. Таковы официальные данные регионального главка МВД.

Издание 78.ru со ссылкой на свои источники пишет, что столкнулись двенадцать машин, а пострадали как минимум шестнадцать человек. Среди них - двое детей. Двое из получивших повреждения находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным ГУ МВД, виновником аварии стал водитель грузовика, выехавший на встречную полосу. Некоторых участников дорожного движения пришлось извлекать из транспорта при помощи специальной техники.

Силовики продолжают устанавливать детали происшествия.

UPD 11:55 Комздрав сообщает, что госпитализировано 16 человек, четверо - в тяжелом состоянии и один - в крайне тяжелом состоянии.


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