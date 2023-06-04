ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:47

В Петербурге участница забега пробежала 5 км в футболке с поздравлением Навального

фото ЗакС политика В Петербурге участница забега пробежала 5 км в футболке с поздравлением Навального

Петербурженка Анастасия Кузнецова приняла участие в VII Всероссийском полумарафоне "ЗаБег.РФ" 4 июня. Она пробежала по центру Петербурга пять километров в футболке с поздравлением оппозиционера Алексея Навального, который сегодня отмечает свое 47-летие. Об этом ЗАКС.Ру рассказала сама Кузнецова. 

- Я знаю, что у Алексея Анатольевича сегодня день рождения. Мне показалось это символичным, потому что он в свое время тоже бегал, занимался спортом. И вот, собственно, забег. Я планировала в нем участвовать вне зависимости от дня рождения Алексея, - рассказала Кузнецова. 

Кузнецова благополучно добралась до финиша. Она пробежала 5 км за 33 минуты и 46 секунд.

Сегодня по всей стране задержали почти 50 человек за одиночные пикеты в поддержку политика Алексея Навального, который отбывает срок в колонии ИК-6, и политзаключенных в целом. Больше всего задержанных в столице. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама