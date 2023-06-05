Полиция Петербурга нашла четырёх зачинщиков массовой драки у "Лахта Центра"

Петербургским правоохранителям удалось установить четырёх зачинщиков массовой потасовки у "Лахта Центра" после проведённого рейда, пишет в понедельник, 5 июня, "Фонтанка".

В общей сложности накануне в региональные подразделения МВД доставили 380 иностранных граждан. В результате проверки удалось выделить четырёх уроженцев Киргизии, которые могли инициировать драку. Один трудоустроен монтажником, двое - механиками и один работает сантехником.

Конфликт между строителями начался, как писали СМИ, в столовой. Во время потасовки в ход шли не только кулаки, но также каски и прочие инструменты.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК).