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Новости 10:55

Полиция Петербурга нашла четырёх зачинщиков массовой драки у "Лахта Центра"

фото ЗакС политика Полиция Петербурга нашла четырёх зачинщиков массовой драки у "Лахта Центра"

Петербургским правоохранителям удалось установить четырёх зачинщиков массовой потасовки у "Лахта Центра" после проведённого рейда, пишет в понедельник, 5 июня, "Фонтанка".

В общей сложности накануне в региональные подразделения МВД доставили 380 иностранных граждан. В результате проверки удалось выделить четырёх уроженцев Киргизии, которые могли инициировать драку. Один трудоустроен монтажником, двое - механиками и один работает сантехником.

Конфликт между строителями начался, как писали СМИ, в столовой. Во время потасовки в ход шли не только кулаки, но также каски и прочие инструменты.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК). 


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