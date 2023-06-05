Вице-спикер Госдумы попросил РКН разблокировать Twitter

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой рассмотреть вопрос разблокировки сервиса Twitter на территории России, пишут "Ведомости" 5 июня. Факт направки просьбы в ведомство подтвердил изданию сам депутат.

В своем письме Даванков попросил РКН проверить факты удаления сервисом "распространяемой с нарушением закона информации" и обсудить вопрос снятия блокировки с Twitter в России. Он указал на то, что платформа стала лояльнее относиться к российским госорганам и журналистам, и связал перемену с "личным решением" владельца Twitter Илона Маска.

В апреле Даванков отправлял предложение о разблокировании Twitter в Генпрокуратуру. Как следует из его нынешнего письма в РКН, в надзорном ведомстве сообщили, что законодательство не предусматривает его дополнительных санкций для возобновления доступа к ресурсам в случае удаления противоправного контента. Решение о разблокировке принимает непосредственно РКН, говорилось в ответе Генпрокуратуры.

В Роскомнадзоре заявили "Ведомостям" что пока не получали обращения Даванкова. В то же время сейчас оснований для снятия блокировки Twitter не имеется, заявили в ведомстве.

В апреле РКН не увидел причин для снятия ограничений на доступ к Twitter, о чем просил депутат Антон Горелкин. В тот раз чиновники сослались на то, что сервис не удалил 1,3 тысячи запрещенных в России материалов.