"Умные не надобны": Вишневский интересуется у Серова, почему в "английской" школе урезали часы профильного языка

К депутату петербургского Законодательного собрания Борису Вишневскому ("Яблоко") обратился родитель ученика школы с углублённым изучением английского языка №213 во Фрунзенском районе. Поводом для беспокойства горожанина послужило сокращение времени занятий с 8 до 3-х часов профильным языком в течение недели. Ещё один час отвели на разговорный урок.

"Ещё раз и медленно. В английской школе вдвое сокращают часы на изучение английского. Не удивляет, по нынешним временам ("умные не надобны — надобны верные"), но всё же, всё же, всё же", — пишет парламентарий в своём Telegram-канале.

Как следствие, Вишневский обратился к руководителю Фрунзенского района Константину Серову с просьбой конкретизировать причины сокращения часов занятий профильным языком в школе.

Добавим также, ранее о будущем английского языка в стране критически отозвался спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал россиян учить китайский.