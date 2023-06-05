Смольнинский райсуд рассмотрит дело о пропаганде ЛГБТ против Ростелекома

Смольнинский районный суд зарегистрировал административное дело о распространении среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ) в отношении ПАО "Ростелеком", сообщила 5 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд будет разбирать дело, касающееся показа киноленты "Как живой", который состоялся на Wink 14 февраля этого года с маркировкой "16+".

Изначально дело касалось также показа лент "Бриджит Джонс: Грани разумного", "Проклятие Чаки" и "Английский цирюльник", в которых тоже усмотрели "демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений". Однако "Ростелеком" заявил, что с 1 марта "не является организатором (владельцем) аудиовизуального сервиса Wink". Управление Роскомнадзора по Петербургу перепроверило эту информацию, после чего до суда дошло обвинение в показе только одной картины.

Материалы дела поступили к судье, к производству они еще не приняты.

Ранее в Петербурге мировой судья оштрафовал владельца сервиса "Триколор Кино и ТВ онлайн" на один миллион рублей из-за показа "Английского цирюльника" с маркировкой "16+". Штраф в размере 200 тысяч рублей также был назначен редактору сайта видеосервиса Виктории Даниловой.