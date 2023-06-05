С начала года утекли данные почти 200 миллионов пользователей, подсчитали в "Лаборатории Касперского"

За неполные два квартала 2023 года в интернет оказались слиты почти 200 миллионов пользовательских данных, сообщил 5 июня ТАСС со ссылкой на презентацию "Лаборатории Касперского". Данные были озвучены на Kaspersky CyberSecurity Weekend в Екатеринбурге.

По имеющейся информации, количество утечек увеличилось практически в два раза за год. "197 миллионов пользовательских данных было опубликовано в свободный доступ [с начала 2023 года], что на 97 миллионов больше, чем за аналогичный период 2022 года", — заявил на мероприятии аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence Игорь Фиц.

По словам Фица, за январь - май компания зафиксировала 64 случая публикации значимых баз данных, что на 33% превышает результаты годичной давности. В открытый доступ попали по меньшей мере 23 миллиона строк с паролями и 81 миллион строк с телефонами жертв утечек. В качестве основных жертв были названы банки, ретейл и IT-сфера. При этом внимание злоумышленников переместилось на крупный бизнес, из-за чего за год количество слитых строк из его баз данных выросло с 28 до 163 миллионов.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили о 177 жалобах от компаний на утечки информации, поступивших с начала 2023 года.

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