Суд оштрафовал Татьяну Лазареву* на 30 тысяч рублей по "иноагентской" статье

Суд в Москве оштрафовал ведущую Татьяну Лазареву* на 30 тысяч рублей ввиду отсутствия пометки о статусе иностранного агента в социальных сетях, передаёт 5 июня РИА Новости.

Ещё в октябре прошлого года Лазарева* безуспешно попыталась оспорить в суде попадание в соответствующий перечень Минюста.

В реестр иноагентов ведущая попала почти год назад - в июле 2022-го. В качестве обоснования для включения в список Минюст указал, что она "осуществляет политическую деятельность".

*Минюст внёс Татьяну Лазареву в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Tatiana Lazareva