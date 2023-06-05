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Новости 12:54

Суд оштрафовал Татьяну Лазареву* на 30 тысяч рублей по "иноагентской" статье

фото ЗакС политика Суд оштрафовал Татьяну Лазареву* на 30 тысяч рублей по "иноагентской" статье

Суд в Москве оштрафовал ведущую Татьяну Лазареву* на 30 тысяч рублей ввиду отсутствия пометки о статусе иностранного агента в социальных сетях, передаёт 5 июня РИА Новости.

Ещё в октябре прошлого года Лазарева* безуспешно попыталась оспорить в суде попадание в соответствующий перечень Минюста.

В реестр иноагентов ведущая попала почти год назад - в июле 2022-го. В качестве обоснования для включения в список Минюст указал, что она "осуществляет политическую деятельность".

*Минюст внёс Татьяну Лазареву в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Tatiana Lazareva


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